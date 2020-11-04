Рим, , 11:10 — REGNUM Этап Кубка мира (КМ) по биатлону, который намечен на период с 21 по 24 января в Антхольце (Италия), будет проведен в отсутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба этапа.

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Также уточняется, что данная ситуации связана с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на территории Европы.

Кроме того, указывается, что оба этапа КМ в германском Оберхофе, которые намечены на период с 7 по 17 января, также пройдут без зрителей по этой же причине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест на коронавирус российского боксера Александра Поветкина показал положительный результат, в результате чего его поединок с представителем Британии Диллианом Уайтом, намеченный на 23 ноября, перенесен.