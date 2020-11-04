Красноярск, , 09:48 — REGNUM Международная федерация бенди из-за коронавируса отменила Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов, который должен был пройти в Красноярске с 17 по 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Соревнования должны были пройти на арене стадиона «Енисей», специально построенного ко Всемирной зимней универсиаде 2019 года и считающейся одной из лучших в мире.

«Турнир отменён из-за пандемии коронавируса во многих странах и действующих ограничений на поездки», — говорится в заявлении федерации.

Предполагалось, что на турнир в сибирский город приедут до 14 команд, в числе которых московское «Динамо» и хозяин турнира красноярский «Енисей».

Напомним, что мировой клубный кубок по бенди проводится с 1974 года. Лидером по числу побед в турнире за всю историю является Швеция — 32 раза. 12 раз победу одерживали команды из СССР/России. Один раз спортивное счастье улыбнулось спортсменам из Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв по итогу встречи с министром спорта России Олегом Матыциным заявил, что регион подаст заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году.

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