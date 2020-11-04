Бергамо, Италия, , 08:10 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аталанта» из Бергамо в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоялась на поле стадиона «Атлети Адзурри» в Бергамо и закончилась сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:5.

Голами в матче отличились оформивший в матче хет-трик португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота (16-я, 33-я и 54-я минуты), египетский нападающий Мохамед Салах (47-я) и сенегальский форвард Садио Мане (49-я).

При этом российский нападающий «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле, несмотря на то, что был заявлен на матч.

Отметим, это третья победа «Ливерпуля» в трех матчах, клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D с 9 очками. «Аталанта» находится на на третьей строчке, имея в активе 4 очка.