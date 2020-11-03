Москва, , 22:55 — REGNUM Московский «Локомотив» вырвал ничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Матч прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счетом — 1:1.

Счет встречи был открыт на 18-й минуте, когда уругвайский защитник «матрасников» Хосе Хименес отличился с передачи Эктора Эрреры. Через семь минут счет снова принял равенство — одиннадцатиметровый удар реализовал Антон Миранчук. Это его второй гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он забивал «Баварии».

«Локомотив» с двумя очками занимает третье место в группе А. «Атлетико» — вторые с четырьмя баллами на счету.