Киев, , 22:25 — REGNUM Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением касательно шансов «Барселоны» на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«После матча с «Баварией» стало ясно, что «Барселона» будет стремиться к изменениям. У нее много талантливых игроков, но им нужно время на то, чтобы понять механизмы игры.

Я не думаю, что «Барселона» сейчас способна выиграть Лигу чемпионов. «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» обладают большими ресурсами. С другой стороны, у нее есть Лионель Месси, он может быть очень важным игроком.

Новому тренеру нужно минимум 6 месяцев, и весной это будет совсем другая команда.

Месси думает о команде, а не о себе, это невероятно. Он работает на каждом участке поля, делает то, что должны делать другие. Он борется, отдает голевые передачи, забивает. Он делает все на благо команды и хочет помогать молодым игрокам», — приводит слова экс-тренера «Шахтера» портал Marca.