Киев, , 21:56 — REGNUM Донецкий «Шахтер» принимает в Киеве менхенгладбахскую «Боруссию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч проходит на стадионе «Олимпийский». После первого тайма гости лидируют с отрывом в четыре мяча.

В составе немецкого клуба дважды отличился Алассан Плеа, один гол на свой счет записал Рами Бенсабаини. Единственный гол в исполнении украинской команды забил Валерий Бондарь, 21-летний защитник отправил мяч в свои ворота. Счет на табло — 4:0.