Москва, , 21:41 — REGNUM Новичок «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о подробностях своего ухода из ЦСКА.

«Я планировал остаться в ЦСКА, но мы не смогли договориться. «Авангард», напротив, проявил интерес. Со стороны ЦСКА я ничего такого не видел.

Вопрос был даже не в сумме контракта. Я просто не был им нужен. Обидно, что пришлось уйти из родного клуба. Но я не жалею. Очень доволен тем, где я нахожусь в данный момент», — приводит слова Толчинского «Спорт-Экспресс».

Форвард набрал 22 (7+15) очка в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.