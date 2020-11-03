Турин, Италия, , 21:19 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о стремлении Криштиану Роналдо вернуться на большое поле после карантина. Португалец провел на самоизоляции две недели.

«Роналду очень счастлив, он не мог дождаться, когда наконец сможет вернуться и сыграть. Это было видно сразу, как только он ступил на поле.

Он — наше особое оружие, мы все знаем, что он дает команде. Он очень уверенный игрок, это нам тоже помогает. Он привносит профессионализм, желание побеждать, которые у нас и так должны быть», — приводит слова колумбийца Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Роналду три матча в чемпионате Италии и пять голов при одной голевой передаче.