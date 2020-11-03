Киев, , 20:12 — REGNUM 3 ноября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» встретятся «Шахтер» и менхенгладбахская «Боруссия» в рамках третьего тура Лиги Чемпионов 2020/21. На матче будет работать нидерландская бригада арбитров.

Бригада арбитров: Сердар Гезюбююк | Йост ван Жульен | Йохан Балдер | Аллард Лидхаут | Пол ван Букел.

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Тасон.

«Боруссия»: Цоммер, Ляйнер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Крамер, Штиндль, Хофманн, Нойхаус, Тюрам, Плеа.