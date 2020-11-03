Мадрид, , 19:31 — REGNUM Руководства мадридского «Реала» и «Ливерпуля» работают над трансфером 20-летнего лидера дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда, которого transfermarkt оценивает в 80 миллионов евро, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Холанд принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В январе 2020-го года Холанд перешел из «Ред Булл Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов евро.