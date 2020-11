Берлин, , 18:27 — REGNUM 3 ноября в рамках четвертьфинала онлайн-турнира Betway Nine to Five 5 немецкий коллектив Sprout одержал победу над датчанами из Copenhagen Flames со счетом 2:1 на картах Vertigo (19:16) и Nuke (16:14).

MVP встречи был признан польский киберспортсмен Михал «snatchie» Рудзки, коэффициент k/d которого составляет 1,31.

В полуфинал турнира Spout встретятся с Wisla Krakow.