Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM 4 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» пройдет матч третьего тура Лиги Чемпионов 2020/21 «Зенит» — «Лацио». Сообщается, что 30-летний лидер римской команды и обладатель «Золотой бутсы» прошлого сезона Чиро Иммобиле не полетел с командой на матч. Лукас Лейва и Томас Стракоша также пропустят матч «орлят» с «сине-бело-голубыми».

В текущем сезоне Иммобиле принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей.