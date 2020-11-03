Варшава, , 16:47 — REGNUM После матча чемпионата Польши по футболу между познаньской «Вартой» и варшавской «Легией» главный тренер столичной команды Чеслав Михневич пожаловался на проблемы со здоровьем у ряда своих игроков, которые вышли на поле. В частности, речь шла о повышенной температуре и потере обоняния. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Прямо перед игрой у нашего игрока Игоря Левчука поднялась температура, но поскольку заменить его было не на кого, он попытался сыграть. Я ему очень благодарен за то, что он выбежал на поле. В свою очередь, Томаш Пехарт сообщил об отсутствии обоняния во время перерыва, а также ему стало холодно. Поэтому мы ожидаем худшего», — сказал тренер «Легии».

Данные слова вызвали бурные обсуждения среди футбольной общественности Польши. Это было расценено как то, что тренерский штаб «Легии» допускает на поле футболистов, которые могут быть заражены коронавирусом. Ряд экспертов выразили негодование по этому поводу и заявили о необходимости рассмотрения данного инцидента Польской футбольной ассоциацией с последующим применением санкций против футбольного клуба.

В свою очередь, врач команды Филип Латавец утверждает, что инфицированные игроки не могли выйти на поле: «Я бы не стал делать поспешных выводов. При физической нагрузке нос иногда закладывается, что ухудшает обоняние. Ситуация с нашими футболистами преувеличена из-за господства темы коронавируса в СМИ. Есть факт, что у футболистов не было никаких симптомов, связанных с коронавирусом».

Польская футбольная ассоциация пока не давала официальных комментариев по поводу данного инцидента.