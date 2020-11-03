Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Главным тренером мини-футбольного клуба «Ростов» стал бывший вратарь сборной России по мини-футболу Густаво. Об этом 3 ноября он сообщил журналистам.

«Для меня это большая честь, буду работать и давать максимум для большой победы не только для Ростова-на-Дону, но и для России», — сказал Густаво.

Мини-футбольный клуб «Ростов» был основан в 2017 году. В сезоне 2020/21 клуб играет во втором по силе дивизионе чемпионата России. После шести туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице группы «Запад».

Густаво — бразильский игрок. В 2010 году он получил российское гражданство, а с 2011 по 2016 год выступал за сборную России и стал трёхкратным серебряным призёром чемпионата Европы по мини-футболу.