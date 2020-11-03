Найроби, , 14:14 — REGNUM Кения была удостоена награды World Golf Awards 2020, которую вручают странам с лучшими условиями для игры в гольф. Об этом сообщает Daily Nation.

На африканском континенте Кения опередила ЮАР, Марокко и Египет. Долгое время в Африке награду получала ЮАР.

Церемония награждения World Golf Awards 2020 должна была состояться в отеле Park Hyatt в Дубае, но была отложена из-за пандемии коронавируса, поэтому победителей уведомили онлайн.

World Golf Awards, основанная в 2014 году, вручается за выдающиеся достижения в области гольф-туризма, полей и гольф-направлений. Эта награда является серьезным стимулом для развития индустрии гольф-туризма Кении, особенно в настоящее время, когда туристическая индустрия пострадала от пандемии. Lordstown Travel Group была признана лучшим туроператором Кении по гольфу в 2020 году.

Комментируя награду, генеральный директор Совета Кении по туризму Бетти Радир сказала, что этот «приз» является доказательством успехов, достигнутых Кенией в развитии гольфа на протяжении многих лет.

«Отрадно, что Кения смогла развить гольф, и теперь весь мир знает нас как лучшее место для игры в гольф в Африке. Мы действительно добились невероятных успехов и можем только совершенствоваться. Теперь, когда мы завоевали Африку, мы стремимся быть лучшими в мире», — сказала она.