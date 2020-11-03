Москва, , 13:51 — REGNUM Фигуристка Евгения Медведева не будет дозаявляться на четвёртый этап Кубка России. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Медведева не будет выступать в Казани», — рассказали в ФФККР.

Четвёртый этап Кубка России пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренером Медведевой утверждена Этери Тутберидзе, в группу которой она вернулась в сентябре.

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