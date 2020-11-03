Москва, 3 ноября 2020, 13:36 — REGNUM Этери Тутберидзе утверждена в качестве тренера фигуристки Евгении Медведевой. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Медведева вернулась в группу Тутберидзе с которой работала с 2007 по 2018 год.
После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева со скандалом покинула группу Тутберидзе и перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
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