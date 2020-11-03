Владивосток, , 13:30 — REGNUM Власти Приморского края планируют вновь сформировать хоккейный клуб «Адмирал» после окончания пандемии коронавируса. Об этом 3 ноября заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Надеюсь, что после окончания всей ситуации, связанной с пандемией, мы вернёмся к формированию нашей команды «Адмирал», — сказал Кожемяко.

Он добавил, что власти Приморья намерены возобновить работу и с другими профессиональными спортивными клубами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморского края решили не заявлять «Адмирал» на сезон 2020/21 КХЛ, а сэкономленные деньги направить на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

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