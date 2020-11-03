Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В Ульяновской области будет реализован проект «Бокс в школу». Соответствующая договорённость достигнута с Федерацией бокса России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам чемпионата РФ по женскому боксу.

Боксёрские перчатки

Всероссийские соревнования, которые являются отборочным этапом на Олимпийские игры, прошли в Ульяновске. По итогам проведения чемпионата премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что с Федерацией бокса России достигнута договоренность о реализации в регионе образовательной программы «Бокс в школу», в рамках которой за счёт средств обоих сторон будет закуплено оборудование и экипировки для детей.

Отмечается, что школьные занятия предполагают изучение элементов бокса на уроках физической культуры.

Как сообщало ИА REGNUM в Ульяновской области планируют построить центр прогресса бокса. Помимо тренировок, он станет площадкой для проведения всероссийских соревнований.

Напомним, в Ульяновске прошёл чемпионат России по женскому боксу. Ульяновская сборная стала третьей в общекомандном зачёте, завоевав шесть медалей: три «золота», два «серебра» и одну «бронзу». Всего в соревнованиях приняли участие спортсменки из 55 регионов. Чемпионат является отборочным этапом на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2021 году.

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