Манчестер, Великобритания, , 12:58 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готовится предложить контракт форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом 3 ноября сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в январе 2021 года Месси сможет начать переговоры, поскольку у него останется шесть месяцев до истечения контракта с «Барселоной». В этот момент «Манчестер Сити» рассчитывает предложить ему соглашение.

В летнее трансферное окно Месси хотел покинуть «Барселону», но позже решил остаться, чтобы не судиться с клубом, который не хотел его отпускать.

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