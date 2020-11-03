Москва, , 12:30 — REGNUM Главным тренером юношеской сборной России по футболу (игроки 2006 года рождения) назначен бывший полузащитник российской сборной Ролан Гусев. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Горд возглавить юношескую сборную России, благодарю за доверие руководство РФС», — сказал Гусев.

Ранее Гусев тренировал юношескую команду московского ЦСКА 2007 года рождения.

Будучи игроком он выступал за московские «Динамо» и ЦСКА. В составе «армейцев» он трижды стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА. За сборную России он сыграл 31 матч и забил один гол.