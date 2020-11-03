Москва, , 12:18 — REGNUM Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдёт при пустых трибунах. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Президент FIAS Василий Шестаков заявил, что турнир будет проводиться с учётом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением мер безопасности и социального дистанцирования.

«Очевидно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей», — добавил Шестаков.

Чемпионат мира по самбо — 2020 состоится в городе Нови-Сад (Сербия). Первоначально турнир был принять Ашхабад, но туркменская федерация самбо отказалась от организации турнира из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.