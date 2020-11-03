Барселона, Испания, , 11:50 — REGNUM «Барселоне» нужно сократить расходы на €300 млн, чтобы достичь баланса в бюджете клуба. Об этом 3 ноября заявил и.о. президента клуба Карлес Тускетс.

«Чтобы достичь баланса в бюджете клуба, нам нужно сократить расходы на €300 млн. Комиссия считает целесообразным принять некоторые меры для ограничения последствий пандемии коронавируса», — сказал Тускетс.

По его словам, клуб хочет прийти к соглашению с игроками и сотрудниками по сокращению зарплат. Причём готовность к этому есть у всех, включая Лионеля Месси.

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