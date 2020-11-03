Лондон, , 10:39 — REGNUM Четыре случая заражения коронавирусом выявили среди игроков и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 3 ноября сообщает Sky Sports.

Четыре положительных результата тестов было получено во время последнего тестирования. Руководство АПЛ не стало называть имена заражённых футболистов и названия клубок, в которых они играют.

Ранее правительство Великобритании разрешило АПЛ и некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу в период четырёхнедельного карантина, который начнётся с 5 ноября.