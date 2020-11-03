Лондон, , 10:33 — REGNUM Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед», арестован. Об этом 3 ноября сообщает The Telegraph.

По информации издания, Гиггз арестован по обвинению в нападении на свою подругу Кейт Гревилл. Отмечается, что она сама вызвала полицию, которая его арестовала.

Напомним, Гиггз на протяжении всей карьеры играл за «Манчестер Юнайтед» — с 1990 по 2014 год. В составе команды он 13 раз становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов.