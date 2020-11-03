Лондон, , 09:57 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил о готовности вернуться к работе. Об этом 3 ноября сообщает Sky Sports.

«Я с нетерпением жду возможности снова приступить к работе», — сказал Почеттино.

При этом он добавил, что сейчас хороший момент, чтобы подождать и дождаться подходящего предложения.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Сообщалось, что он может возглавить «Зенит».

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