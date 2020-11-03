Буэнос-Айрес, , 09:28 — REGNUM Госпитализация Диего Марадоны не была срочной. Об этом 3 ноября сообщил личный врач знаменитого аргентинца Леопольдо Луке, передаёт телеканал TNT Sports.

«Нахождение в клинике помогает ему. Он находится здесь, потому что сам захотел приехать. Его здоровье не было в опасности, поэтому мы приехали не в срочном порядке», — сказал Луке.

По его словам, Марадону госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма.

Марадона, который является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», хочет руководить своей командой в матче, который пройдёт 8 ноября.

«Марадона в порядке. Если он сам захочет, то может покинуть больницу, его никуда не будут переводить», — добавил Луке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за проблем со здоровьем.

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