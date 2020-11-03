Порту, Португалия, 3 ноября 2020, 09:02 — REGNUM «Боавишта» одержала победу над «Бенфикой» в матче шестого тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе «Боавишты» голы забили полузащитник Анхель Гомес (18), реализовавший пенальти, нападающий Альберт Элис (38) и защитник Янис Амаш (76).
На сегодняшний день «Боавишта» занимает 14-е место в чемпионате Португалии, в активе команды шесть очков. «Бенфика» с 15 очками опустилась на второе место — её опередил «Спортинг», у которого 16 очков.
Читайте также: Дубль Пицци принёс «Бенфике» победу над «Стандардом» в матче ЛЕ