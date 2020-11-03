Порту, Португалия, , 09:02 — REGNUM «Боавишта» одержала победу над «Бенфикой» в матче шестого тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Боавишты» голы забили полузащитник Анхель Гомес (18), реализовавший пенальти, нападающий Альберт Элис (38) и защитник Янис Амаш (76).

На сегодняшний день «Боавишта» занимает 14-е место в чемпионате Португалии, в активе команды шесть очков. «Бенфика» с 15 очками опустилась на второе место — её опередил «Спортинг», у которого 16 очков.

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