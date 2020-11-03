Ульяновск, , 08:46 — REGNUM Ульяновские спортсменки на чемпионате России по боксу завоевали шесть медалей, региональная сборная стала третьей в общекомандном зачёте. Данные соревнования представляют особую значимость, так как являются отборочным этапом на Олимпиаду, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновские спортсмены в финале чемпионата по женскому боксу взяли три золота, два серебра и одну бронзу. Чемпионками страны стали Светлана Солуянова (51 кг), Нуне Асатрян (60 кг) и Мария Уракова (81 кг). Серебро в копилку региональной сборной принесли Наталия Сычугова (64 кг) и Евгения Молочкова (81 кг), бронзовую награду завоевала Алена Артемова (48 кг).

По итогам соревнований сборная команда Ульяновской области стала третей в общекомандном зачёте.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав ульяновской команды включены десять спортсменок, все они тренируются в Димитровграде у Айрата Богданова.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из 55 регионов. Всего заявлено более 200 человек. Состязания прошли с участием зрителей, но, чтобы обеспечить безопасную дистанцию, залы были наполнены не более чем на 40%.

Напомним, чемпионат России по женскому боксу является отборочным этапом на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся в 2021 году.

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