Лондон, , 08:35 — REGNUM «Фулхэм» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Фулхэма» голы забили полузащитник Бобби Рид и защитник Ола Эйна. Две результативные передачи записал на свой счёт форвард Александр Митрович.

На сегодняшний день «Фулхэм» занимает 17-е место в АПЛ, в активе команды четыре очка. «Вест Бромвич» идёт на 18-м месте с тремя очками.

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