Лидс, Великобритания, , 08:30 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лестера» дубль оформил полузащитник Юри Тилеманс, ещё по голу забили Харви Барнс и Джейми Варди. У «Лидса» единственный гол на счету защитника Стюарта Далласа.

На сегодняшний день «Лестер» занимает второе место в АПЛ, в активе команды 15 очков. «Лидс» идёт на 12-м месте с 10 очками.

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