Верона, Италия, , 08:13 — REGNUM «Верона» одержала победу над «Беневенто» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вероны» дубль оформил нападающий Антонин Барак, ещё один гол на счету полузащитника Дарко Лазовича. У «Беневенто» единственный гол забил форвард Джанлука Лападула.

На сегодняшний день «Верона» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков. «Беневенто» идёт на 14-м месте с шестью очками.

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