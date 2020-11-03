Буэнос-Айрес, , 05:49 — REGNUM Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за проблем со здоровьем, сообщил его лечащий врач Леопольдо Луке в беседе с журналистами.

«Он себе чувствует нехорошо психологически, и это результат ухудшения его физического самочувствия», — заявил он.

Луке добавил, что футболисту нужна медицинская помощь, которую ему уже оказывают в больнице. О конкретных болезнях Марадоны лечащий врач не рассказал. Единственное, что известно к настоящему времени — госпитализация футболиста не связана с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября футболист Диего Марадона отметил свой 60-летний юбилей.

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