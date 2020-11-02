Милан, Италия, , 23:58 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал, что получал предложения от мадридского «Реала».

В прошлом у меня была возможность стать тренером «Реала», но время было неподходящим.

Конечно, было несколько моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы возглавить «Реал». Но сезон тогда уже начался, было бы очень сложно прийти в клуб посреди сезона», — приводит слова Конте портал «Goal».

Напомним, что 3 ноября «Интер» сыграет с «Реал» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.