Берн, , 23:47 — REGNUM Согласно информации портала Le Parisien, чемпионат Европы по футболу может изменить свой формат и отказаться от идеи проводиться по изначальному плану в 11 странах. Между государствами из-за пандемии коронавируса до сих пор проблематично передвигаться, что может стать причиной данного решения.

Евро-2020 могут провести на территории одной страны и с большой вероятностью это будет России. Как отмечают европейские СМИ, в стране низкий уровень заражения. Двумя годами ранее в России состоялся чемпионат мира, следовательно, имеет достаточное количество объектов для проведения еще одного крупного турнира.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти минувшим летом и объединить 12 городошных из 11 стран Европы в период с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург должен был принять четыре матча.