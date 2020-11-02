Лондон, , 23:26 — REGNUM Лондонский «Фулхэм» обыграл «Вест Бромвич» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом — 2:0.

Нападающий Александр Митрович отдал две ключевые передачи, которые помогли «Фулхэму» забрать три победных очка. Серб ассистировал Бобби Риду, открывшему счет на 26-й минуте, и Ола Аине, закрепившему преимущество хозяев на 30-й минуте.

«Фулхэм» занял 17-ю строчку чемпионата, набрав 4 очка. «Вест Бромвич» находится строчкой ниже с 3 очками.