Санкт-Петербург, , 22:17 — REGNUM Согласно информации портала «Бизнес Online» форвард нижнекамского «Нефтехимика» Максим Грошев перешел в петербургский СКА. Армейский клуб заплатит компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Сумма будет заплачена по частям.

Сумма первоначальной компенсации составит 25 миллионов рублей. Оставшиеся 15 миллионов будут выплачены, если игрок продлит контракт с «армейцами».

Контракт с игроком подписан на один сезон.

В минувшем сезоне 18-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ.