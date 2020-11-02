Эдмонтон, Канада, , 21:36 — REGNUM Нападающий сборной Германии Доминик Кагун заключил однолетнее соглашение с «Эдмонтон Ойлерз». Ранее форвард выступал за «Баффало», «Питтсбург» и «Чикаго».

Контракт с немцем несет односторонний характер, заработная плата составит 975 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне на его счету 56 сыгранных в регулярном чемпионате матчей за «Баффало» и «Питтсбург», в которых он набрал 31 (12+19) очко.

«Сейбрз» не стали делать игроку квалификационное предложение и немец стал неограниченно свободным агентом.

В составе «Эдмонтона» также выступает еще один немец — Леон Драйзайтль, ставший лучшим бомбардиром минувшего сезона.