Мюнхен, Германия, , 21:18 — REGNUM Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба собирается уйти из клуба в летнее трансферное окно.

Согласно информации немецкого портала Bild, приоритетом для австрийца является переход в один из испанских грандов — «Барселона» или мадридский «Реал». Но он также готов рассмотреть предложения других клубов. К игроку проявляют интерес «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Сообщается, что положительным фактором в переговорах между игроком и клубом будет право играть на позиции полузащитника.

Ранее «Бавария» сообщила, что вышла из переговоров по новому контракту с австрийским защитником.