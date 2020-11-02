Москва, , 20:53 — REGNUM Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне защищает цвета саратовских «Крыльев Советов», поделился мнением касательно нынешней игры столичной команды и сравнил ее с образцом чемпионского сезона 2016/2017.

«Считаю, что «Спартаку» по силам бороться за чемпионство. Сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом. Таких команд несколько.

Наш состав сезона 2016/2017 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный. Мы могли еще один или два раза становиться чемпионами.

Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложения. Не исключаю, что были финансовые вопросы», — приводит высказывание Дмитрия Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, что по результатам сезона 2016/2017 «Спартак» выиграл чемпионат России. Команду тренировал итальянский специалист Массимо Каррера.