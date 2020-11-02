Мадрид, , 19:35 — REGNUM 27-летний центральноафриканский и французский полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбья может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». «Матрасники» рассматривают футболиста в качестве замены ушедшему в «Арсенал» Томасу Партею, сообщает газета Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Кондогбья принял участие в 27-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. В текущем сезоне Кондогбья получил от портала WhoScored оценку 7,19 из 10.