Ньон, Швейцария, , 15:01 — REGNUM Матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным судьёй назначен Даниэль Зиберт. С системой видеоассистента рефери (VAR) будут работать Марко Фриц и Гюнтер Перл.

Матч между «Севильей» и «Краснодаром» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 4 ноября в Испании.

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