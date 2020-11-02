Бразилиа, , 14:50 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Силва объявил о завершении карьеры. Об этом 2 ноября он написал на своей странице в Instagram.

«Сегодня особенный день по простой причине — я ухожу из спорта, которому посвятил всю свою жизнь», — написал Силва.

1 ноября 45-летний Силва проиграл нокаутом в четвёртом раунде ямайскому бойцу Юрайе Холлу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Силва был чемпионом UFC в среднем весе. Он 10 раз защищал титул. Всего за карьеру он провёл 45 боёв, в которых одержал 34 победы и потерпел 11 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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