Москва, , 14:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству доработать и утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года, сообщается 2 ноября на сайте Кремля.

«Доработать… и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации», — говорится в тексте поручений по итогам заседания совета, который состоялся 6 октября 2020 года.

Отмечается, что правительство должно доработать и утвердить Стратегию до 25 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта прошло 6 октября, основным вопросом было обсуждение стратегии развития спорта в стране до 2030 года.

Президент выразил надежду на эффективную работу в этом направлении всех министерств и ведомств. Документ необходим для достижения главной цели — улучшения здоровья, качества и продолжительности жизни населения России.

Продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Глава государства призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

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