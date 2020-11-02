Москва, , 13:51 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с заявкой на матчи Лиги наций с командами Сербии и Турции, а также на товарищескую игру с Молдавией. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В заявку попали 28 футболистов, среди которых три вратаря: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Из защитников в команду вызваны Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Евгеньев («Динамо») и Игорь Смольников («Краснодар»).

Линия полузащиты представлена такими игроками, как Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Константин Кучаев, Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Даниил Лесовой, Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар») и Денис Черышев («Валенсия»).

В атакующей линии — Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»).

В резервный список вошли ещё шесть футболистов, которые могут быть вызваны при необходимости. Среди них вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), защитник Александр Жиров («Зандхаузен»), хавбеки Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив») и форвард Фёдор Смолов («Локомотив»).

Сборная России сыграет все три матча в ноябре на выезде: с Молдавией — 12 ноября, с Турцией — 15 ноября, с Сербией — 18 ноября.