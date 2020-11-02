Рим, , 12:33 — REGNUM Хороший результат российского гонщика Даниила Квята в последней гонке никак не скажется на его шансах остаться в «Альфа Таури» на следующий сезон «Формулы-1». Об этом 2 ноября заявил советник концерна «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Это было очень хорошее выступление, но оно никак не скажется на шансах Квята остаться в команде», — сказал Марко.

1 ноября Квят занял четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи, который прошёл в Имоле (Италия).

«Альфа Таури» является дочерней командой «Ред Булл». Предполагается, что место российского пилота в команде в 2021 году займёт японец Юки Цунода.

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