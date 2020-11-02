Москва, 2 ноября 2020, 11:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия рейтинга 2 ноября представлена на сайте организации.
Медведев улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестого на пятое место и обойдя греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
Одержавший победу на турнире в Вене Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую строчку. Карен Хачанов опустился на одно место и стал 19-м.
Рейтинг АТР от 2 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
- Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
- Даниил Медведев (Россия) — 5 980;
- Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;
- Александр Зверев (Германия) — 5 015;
- Андрей Рублёв (Россия) — 3 839;
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;
- Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.
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