Москва, , 11:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия рейтинга 2 ноября представлена на сайте организации.

Медведев улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестого на пятое место и обойдя греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Одержавший победу на турнире в Вене Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую строчку. Карен Хачанов опустился на одно место и стал 19-м.

Рейтинг АТР от 2 ноября:

Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков; Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850; Доминик Тим (Австрия) — 9 125; Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630; Даниил Медведев (Россия) — 5 980; Стефанос Циципас (Греция) — 5 925; Александр Зверев (Германия) — 5 015; Андрей Рублёв (Россия) — 3 839; Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285; Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.

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