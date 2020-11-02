Москва, 2 ноября 2020, 11:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия рейтинга 2 ноября представлена на сайте организации.

Медведев улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестого на пятое место и обойдя греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Одержавший победу на турнире в Вене Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую строчку. Карен Хачанов опустился на одно место и стал 19-м.

Рейтинг АТР от 2 ноября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;
  3. Доминик Тим (Австрия) — 9 125;
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;
  5. Даниил Медведев (Россия) — 5 980;
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;
  7. Александр Зверев (Германия) — 5 015;
  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 839;
  9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;
  10. Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.

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