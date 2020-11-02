Киев, , 11:06 — REGNUM Шесть футболистов киевского «Динамо» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом 2 ноября сообщается на сайте клуба.

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Положительные результаты тестов на коронавирус получили Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунда, Денис Гармаш, Тудор Бэлуцэ, Александр Караваев и Николай Шапаренко.

Кроме того, заражение выявлено у ассистента главного тренера команды Эмила Караса, а также четырёх представителей персонала клуба.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом вратарей Дениса Бойко и Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыба.

Матч «Барселоны» и «Динамо» должен состояться 4 ноября на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.