Ньон, Швейцария, , 11:00 — REGNUM Российский арбитр Виталий Мешков будет работать на матче Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Об этом 2 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром матча назначен нидерландский рефери Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервным арбитром стал итальянец Даниэле Довери.

Другой итальянский судья Массимилиано Иррати будет работать в качестве видеопомощника рефери (VAR), которому будет помогать Мешков в качестве ассистента (AVAR).

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» пройдёт 3 ноября в Австрии.