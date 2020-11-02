Монако, , 10:19 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Монако» голы забили нападающие Виссам Бен-Йеддер (28), реализовавший пенальти, Желсон Мартиньш (30) и Кевин Фолланд (31, 58), оформивший дубль.

На сегодняшний день «Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 14 очков. «Бордо» с 12 очками идёт на 12-м месте.

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